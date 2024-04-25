Брянские полицейские раскрыли кражу дивана и статуи

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже дивана и статуи с территории оптовой базы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители раскрыли кражу с территории недействующей оптовой базы. Взломав металлическую дверь в запертое помещения злоумышленник похитил диван и двухметровую гипсовую. Сумма ущерба превысила 33 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого в краже. 18-летний житель областного центра уже был судим. Молодой человек заранее присмотрел неохраняемую базу. Ночью, вооружившись ломом, он забрался в полупустое помещение. Там ему приглянулись только диван и статуя. Помочь перенести похищенное он попросил знакомого, скрыв криминальное происхождение вещей.

Похищенное имущество стражи порядка обнаружили в квартире злоумышленника и вернули законной владелице. Фигуранту предъявлено обвинение по двум статья Уголовного кодекса РФ.