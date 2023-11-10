Брянские полицейские раскрыли кражу электровелосипеда

Брянские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже электровелосипеда из частного дома в Севске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию о краже траснпорта заявил 56-летний житель Севска. Со двора его дома пропал электровелосипед, стоимостью более 28 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 19-летний житель города. Не так давно от уже был судим за аналогичное преступление. Электровелосипед он забрал из незапертого сарая в отсутствии хозяина жилища.

Возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до пяти лет колонии.