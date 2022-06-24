Брянские полицейские раскрыли кражу иномарки

В своём гараже он хотел «перебить» идентификационные номера, а потом продать иномарку как свою.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого к краже –29-летнего жителя Брянска. Мужчина заранее купил необходимое для угона оборудование, а также документы на право владения аналогичной моделью машины.

Движение автомобилей через два переезда около станции Ярцево будет закрыто с 26 по 30 июня в связи с ремонтно-путевыми работами В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 353 км, расположенному в районе улицы Халтурина, и по переезду 356 км, расположенному в районе улицы 1-я Деповская города Ярцево Смоленской области, будет закрыто с 21:00 26 июня до 01:00 30 июня. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд

С ветерком на велосипедах В областном центре активно идёт подготовка к «Смоленскому велопараду-2022», который планируют провести в воскресенье, 26 июня, в преддверии Дня молодёжи. На прошлой неделе под председательством губернатора Алексея Островского состоялось межведомственное совещание, посвящённое организации данного общегородского мероприятия. О принятых решениях глава региона рассказал смолянам. «Изначально, как только возникла эта идея, поручил руководству города Смоленска проработать оптимальный

В режиме отмены В России в соответствии с поручением Председателя Правительства Михаила Мишустина с марта и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Решение о его введении было принято, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей и не дестабилизировать их работу в сегодняшних непростых условиях, связанных с санкционными ограничениями. В тех же случаях, когда проверка необходима,

В конце сезона В регионе подвели итоги прошедшего отопительного периода. Минувший отопительный сезон на Смоленщине получился самым длительным за последние 5 лет. Его продолжительность составила 232 дня, что почти на 3 недели больше среднего значения. Насколько гладко прошёл этот период, много ли было аварий в системе теплоснабжения и как ведётся подготовка сетей и котельных к работе будущей зимой?