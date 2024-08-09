Брянские полицейские раскрыли кражу из дачного дома

Полицейские раскрыли кражу имущества из дачного дома в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 54-летний житель Брянска. В его даче в посёлке Похвальный Жуковского района произошла кража. За месяц его отсутствия из дома пропали электрические удлинители, электрообогреватель, чайник и бензопила.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. 51-летний житель поселка Тросна ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Мужчина рассказал, что в дом проник через окно, имущество сдал в ближайший пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело.