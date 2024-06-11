Брянские полицейские раскрыли кражу робота-пылесоса

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже робота-пылесоса из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

О пропаже робота-пылесоса в полицию обратился менеджер магазина электроники и бытовой техники в Фокинском районе Брянска. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Неизвестный мужчина забрал технику, стоимостью более 13 тысяч рублей, с витрины и быстро покинул торговый зал.

За несколько дней стражи порядка установили подозреваемого. 47-летний уроженец Погарского района уже был судим. Похищенный пылесос мужчина продал случайному прохожему. Также полицейские выяснили, что подозреваемый причастен к краже из магазина самообслуживания.

Возбуждены уголовные дела. Часть причиненного торговым точкам ущерба фигурант возместил.