Брянские полицейские раскрыли кражу телефона из супермаркета

Брянские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже телефона из супермаркета. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратился 36-летний житель Брянска. Мужчина забыл свой смартфон на стеллаже возле кофейного аппарата в супермаркете в Фокинском районе. Через несколько минут он вернулся, но гаджет пропал. Ущерб составил 4 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого в краже. 49-летний житель Советского района Брянска уже ранее был судим.

Мужчина признался в краже и пояснил, что мобильный телефон сдал в мастерскую, рассчитавшись им за ремонт собственного смартфона. Гаджет полицейские изъяли и вернули владельцу.

Фигуранту предъявили обвинение в краже.