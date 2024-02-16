Брянские полицейские раскрыли кражу велосипеда у 68-летней женщины. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции с заявлением о краже обратилась 68-летняя жительница Злынковского района. Из её дома пропал велосипед . Ущерб пенсионерка оценила в 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. 35-летний знакомый заявительницы накануне распивал с ней спиртные напитки. Уходя домой, он решил забрать транспортное средство себе.

Возбуждено уголовное дело . Велосипед стражи порядка изъяли.