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Брянские полицейские раскрыли кражу велосипеда

2024, 16 февраля 08:02 Происшествия
Брянские полицейские раскрыли кражу велосипеда
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Брянские полицейские раскрыли кражу велосипеда у 68-летней женщины. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полиции с заявлением о краже обратилась 68-летняя жительница Злынковского района. Из её дома пропал велосипед . Ущерб пенсионерка оценила в 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже.  35-летний знакомый заявительницы накануне распивал с ней спиртные напитки. Уходя домой, он решил забрать транспортное средство себе.

Возбуждено уголовное дело . Велосипед стражи порядка изъяли.

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