Брянские полицейские раскрыли кражу велосипеда

Брянские полицейские задержали подростка, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель деревни Мылинка Карачевского района. Около дома он оставил свой велосипед, стоимостью 12 тысяч рублей. Транспорт он не пристегнул противоугонным тросом. Неизвестный злоумышленник угнал оставленный без присмотра велосипед.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в краже. Похищенный транспорт стражи порядка изъяли у 16-летнего жителя Володарского района Брянска Подросток планировал сам им пользоваться.

Возбуждено уголовное дело. Велосипед полицейские вернули владельцу.