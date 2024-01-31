Брянские полицейские раскрыли кражу велосипеда у курьера

Брянские полицейские за один день раскрыли кражу велосипеда у работника доставки. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 22-летний житель Фокинского района Брянска. Парень работает в компании доставки. Он привез очередной заказ в многоэтажный дом и оставил свой велосипед около подъезда. Спустя несколько минут транспорт он не обнаружил.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого в краже. Ранее неоднократно судимого 28-летний житель областного центра не раз уже был судим. Велосипед, непристегнутый противоугонным тросом, стал лёгкой добычей для него. Но продать чужое имущество подозреваемый не успел. Транспорт стражи порядка изъяли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».