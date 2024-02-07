Брянские полицейские раскрыли мошенничество при получении гранта
Брянские полицейские раскрыли мошенничество при получении гранта на 12 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве. В преступлении подозревают председателя сельскохозяйственного кооператива в Жирятинском районе.
По версии следствия, женщина получила грант в 25 миллионов рублей на развитие предприя. Полтора года председатель заключала фиктивные договоры на поставку различного оборудования, в том числе завышая его стоимость. При этом технику она не получала. Женщина отчиталась перед государством о законном использовании гранта. Фактически она похитила не менее 12 483 000 рублей.
Фигурантке было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество»
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