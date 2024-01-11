Брянские полицейские составили на подростков 60 протоколов

Брянские полицейские за две недели составили на подростков 60 административных протоколов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный Новый год». Две недели полицейские проводили мероприятия по пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых подростками.

За это время на несовершеннолетних правоохранители составили 60 административных протоколов. А 376 материалов завели на взрослых. Также полицейские выявили пять фактов реализации алкоголя несовершеннолетним.

Стражи порядка зарегистрировали семь преступлений. В Центр временного содержания несовершеннолетних УМВД поместили двух подростков

Также полицейские проверили 1080 несовершеннолетних и свыше 1260 родителей дома.