Брянские полицейские составили протокол на водителя после публикации в соцсетях

Брянские полицейские составили административный протокол на водителя после публикации в соцсетях видео с нарушением ПДД. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции Брянска провели проверку после публикации в социальной сети видео с грубым нарушением Правил дорожного движения, водителем автомобиля Chery Tiggo. Инцидент произошёл 21 октября 2025 года в 07 часов 35 минут. На проспекте Ленина в районе дома № 24 иномарка выехала на встречную полосу.

Полицейские установили личности водителя. На 49-летнего жителя Брянска инспекторы составили административный материал. Ему грозит 7500 рублей штрафа или лишение водительского удостоверения на срок от четырёх до шести месяцев.