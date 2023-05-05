Брянские полицейские выявили факт незаконного убийства двух бобров

Полицейские выявили факт незаконного убийства двух бобров в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Жуковском районе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль UAZ HUNTER. За рулём находился 39-летний житель Брянского района. В машине полицейские нашли охотничье ружье, патроны и две тушки убитых бобров.

Мужчина пояснил, что охотился у озера около населенного пункта Госома. В разрешении при этом у него значилось лишь право добычи птиц.

Полиция проводит проверку.