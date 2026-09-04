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Происшествия

Аварийные деревья спилили на кладбищах в Почепском районе

2026, 04 сентября 11:21
Аварийные деревья спилили на кладбищах в Почепском районе
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Аварийные деревья спилили на кладбищах в Почепском районе после жалобы в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

В прокуратуру на ненадлежащее содержание мест захоронений пожаловались  жители Почепского района. Проверяющие выяснили, что на территории кладбищ в деревнях Игнатьево и Космово есть аварийные сухостойные деревья. Они представляют угрозу для захоронений, а также для жизни и здоровья посетителей.

Прокуратура района внесла местной администрации представление. После этого рабочие спилили сухие деревья, вырубили заросли и увезли порубочные остатки.

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