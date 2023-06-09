Брянские полицейские за полчаса раскрыли кражу сумки из автобуса

Брянские полицейские за полчаса раскрыли кражу сумки пассажирки междугороднего автобуса. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Пассажирка автобуса «Орел — Минск» сообщила в полицию о краже сумки с личными вещами и закупленными для продажи текстильными товарами. Ущерб составил около 46 тысяч рублей. Пока транспортное средство принимало пассажиров на автовокзале, неизвестный мужчина выхватил из открытого багажного отделения ее вещи и убежал. Водитель остановить злоумышленника не успел.

По указанным водителем приметам полицейские за полчаса обнаружили подозреваемого неподалеку от станции. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 26-летний уроженец Погарского района. Сумка у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело.