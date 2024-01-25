Брянские полицейские за сутки раскрыли кражу телефона у жительницы города. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Женщина делала покупки в небольшом магазине на остановке общественного транспорта и забыла на прилавке свой телефон. Вернувшись через пару минут, гаджет женщина уже не обнаружила.

Правоохранители за сутки установили подозреваемого в краже. 21-летний брянец уже был судим за кражу. Молодой человек признался, что гаджет продал и обязался возместить ущерб.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.