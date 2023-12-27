Брянские полицейские задержали браконьера с раками
Полицейские задержали жителя Брасовского района, подозреваемого в незаконном вылове около 14 килограммов раков. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Экипаж ДПС межмуниципального отдела МВД России «Севский» ночью обратил внимание на припаркованный у обочины автомобиль. При достмотре страже порядка обнаружили в машине крупную партию раков, а также запрещенные орудия лова.
Полицейские изъяли 473 выловленных рака общим весом около 14 килограммов, а также 13 «гармошек-раколовок» и приспособления для буровых работ на льду. 33-летнему жителю грозит административная ответственность Брасовского района за нарушение правил охоты и рыболовства.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде
Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,
Время добрых дел
В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,