Брянские полицейские задержали браконьера с раками

Полицейские задержали жителя Брасовского района, подозреваемого в незаконном вылове около 14 килограммов раков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Экипаж ДПС межмуниципального отдела МВД России «Севский» ночью обратил внимание на припаркованный у обочины автомобиль. При достмотре страже порядка обнаружили в машине крупную партию раков, а также запрещенные орудия лова.

Полицейские изъяли 473 выловленных рака общим весом около 14 килограммов, а также 13 «гармошек-раколовок» и приспособления для буровых работ на льду. 33-летнему жителю грозит административная ответственность Брасовского района за нарушение правил охоты и рыболовства.