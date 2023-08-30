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Брянские полицейские задержали четырех иностранцев за незаконное пребывание в России

2023, 30 августа 11:33 Происшествия
Брянские полицейские задержали четырех иностранцев за незаконное пребывание в России
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Брянские полицейские задержали четырех иностранцев в Погарском районе, незаконно проживающих и работающих в России. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В Погарском районе прошли оперативные мероприятия сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета. Они выявляли факты нелегальной миграции.

Так, правоохранители задержали четверых граждан ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 42 лет, которые незаконно находились и работали на территории России. Их привлекли к административной ответственности. Их ждет выдворение за пределы страны. Ещё одного 29-летнего иностранца оштрафовали за незаконную трудовую деятельности без патента.

Кроме того, штрафы грозят и тем людям, что обеспечил мигрантов жильем и работой.

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