Брянские полицейские задержали четырех иностранцев за незаконное пребывание в России

Брянские полицейские задержали четырех иностранцев в Погарском районе, незаконно проживающих и работающих в России. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Погарском районе прошли оперативные мероприятия сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета. Они выявляли факты нелегальной миграции.

Так, правоохранители задержали четверых граждан ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 42 лет, которые незаконно находились и работали на территории России. Их привлекли к административной ответственности. Их ждет выдворение за пределы страны. Ещё одного 29-летнего иностранца оштрафовали за незаконную трудовую деятельности без патента.

Кроме того, штрафы грозят и тем людям, что обеспечил мигрантов жильем и работой.