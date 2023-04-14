Брянские полицейские задержали двух иностранцев с крупной партией героина

Полицейские задержали в Брянске двух иностранцев с крупной партией героина. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области получили информацию о прибытии в региона из Подмосковью двух наркокурьеров. Подозреваемых задержали на трассе при въезде в Брянск.

Двое иностранцев 18 и 22 лет привезли с собой крупную партию запрещенного вещества. Полицейские изъяли у них сверток с более 189 граммами героина. Они планировали сбыть наркотик в регионе.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов взяли под стражу.