Брянские полицейские задержали двух наркосбытчиков

Брянские полицейские изъяли 57 свертков с запрещёнными веществами у двух наркосбытчиков. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску задержали в Бежицком районе двух граждан ближнего зарубежья 24-х и 26-и лет. Их подозревали в сбыте запрещенных веществ.

У мужчин стражи порядка изъяли 53 свертка с порошком. В мобильном телефоне были сохранены фотографии тайников. Там правоохранители нашли ещё четыре свертка. Изъятым веществом оказался метадон весом 16 граммов.

Возбуждено уголовное дело . Мужчин взяли под стражу.