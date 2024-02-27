Брянские полицейские задержали обнаружили наркотики в квартире иностранца
Брянские полицейские задержали обнаружили более двухсот граммов наркотиков в квартире иностранца. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции получили информацию о прибытии в Брянск наркокурьера с крупной партией запрещённых веществ. Стражи порядка задержали 28-летнего иностранного гражданина.
При обыске в арендованной мужчиной квартире полицейские обнаружили пакет со свёртками внутри пылесоса. Экспертиза подтвердила, что в пакетиках было более 200 граммов и свыше 46 граммов метадона. По версии правоохранителей наркосбытчик планировал размещать «закладки» в областном центре.
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