Брянские полицейские задержали по горячим следам мошенницу (ВИДЕО)

Полицейские задержали по горячим следам 55-летнюю мошенницу из Владимирской области, обобравшую брянскую пенсионерку. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратилась 81-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Она рассказала о краже 255 тысяч рублей. Накануне потерпевшей позвонила якобы сотрудница пенсионного фонда и заявила, что ее коллега привезла подарки и ждёт за дверью. Пенсионерка впустила незнакомку в квартиру. Та сразу начала рассказывать о реформах с деньгами и потребовала принести сбережения, чтобы переписать номера купюр. В процессе заполнения документов, гостья попросила хозяйку принести воды. В это время мошенница сбежала вместе с деньгами.

Полицейские быстро установили личность подозреваемой. 55-летняя жительница Владимирской области ранее была судима. Женщина уже покинула регион. Но брянские стражи порядка поехали следом и задержали её в Смоленске.

Женщина созналась в преступлении. Часть похищенных денег она успела потратить. 141 тысячу рублей полицейские изъяли и вернули пенсионерке.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемую взяли под стражу.