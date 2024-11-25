Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже из дома

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже изделия из металла из частного дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 47-летний житель деревни в Унечском районе. Из его дома неизвестный злоумышленник похитил изделия из металла, стоимостью свыше 5000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого – 69-летнего односельчанина потерпевшего. При обыске в его доме правоохранители обнаружили похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».