Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда

Брянские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда многоэтажки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Погарского района. Он оставил в подъезде жилого дома свой велосипед, не пристегнув его противоугонным тросом. Транспорт стал лёгкой добычей для злоумышленника.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого.61-летний житель района уже был судим за кражу. Транспорт он планировал сбыть, но не успел. Велосипед полицейские вернут владельцу.

Фигуранту предъявили обвинение в совершении кражи.