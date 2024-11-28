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Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда

2024, 28 ноября 16:41 Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда
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Брянские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда многоэтажки. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

В полицию обратился житель Погарского района. Он оставил в подъезде жилого дома свой велосипед, не пристегнув его противоугонным тросом. Транспорт стал лёгкой добычей для злоумышленника. 

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого.61-летний житель района уже был судим за кражу. Транспорт он планировал сбыть, но не успел. Велосипед полицейские вернут владельцу.

Фигуранту предъявили обвинение в совершении кражи.

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