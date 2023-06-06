Брянские полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании

Полицейские задержали жителя Клинцов, подозреваемого в ложном сообщении о минировании городского рынка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

31 мая на единый номер экстренного вызова 112 позвонил мужчина и сообщил о минировании Клинцовского городского рынка. Прибывшие на место оперативные службы, проверили территорию и не нашли взрывных устройств.

Сотрудники полиции и УФСБ России по Брянской области установили личность звонившего. Ранее неоднократно судимый 59-летний житель Клинцов сказал, что был пьян и расстроен после уличного конфликта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».