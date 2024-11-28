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Брянские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с неплатежеспособными банкнотами

2024, 28 ноября 08:27 Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с неплатежеспособными банкнотами
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Брянские полицейские задержали иностранца, подозреваемого в мошенничеств с неплатежеспособными банкнотами на 95 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Подразделение дознания городского управления МВД России расследует уголовное дело по статье «Мошенничество». В преступлении подозревают 41-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

По версии правоохранителей, фигурант использовал 19 купюр, собранных из частей банкнот достоинством 5000 рублей, считавшихся утраченными из-за повреждений. Через два банкомата в Советском районе Бряска подозреваемый внес на счёт банковской карты самодельные «купюры», распознанные терминалом как подлинные. А в другом банкомате мужчина снял с того же счёта 95 тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства противозаконной деятельности фигуранта и причастных лиц. 

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