Брянские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с неплатежеспособными банкнотами

Брянские полицейские задержали иностранца, подозреваемого в мошенничеств с неплатежеспособными банкнотами на 95 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Подразделение дознания городского управления МВД России расследует уголовное дело по статье «Мошенничество». В преступлении подозревают 41-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

По версии правоохранителей, фигурант использовал 19 купюр, собранных из частей банкнот достоинством 5000 рублей, считавшихся утраченными из-за повреждений. Через два банкомата в Советском районе Бряска подозреваемый внес на счёт банковской карты самодельные «купюры», распознанные терминалом как подлинные. А в другом банкомате мужчина снял с того же счёта 95 тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства противозаконной деятельности фигуранта и причастных лиц.