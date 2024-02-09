Брянские полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетителя кафе

Полицейские задержали жителя Карачевского района, подозреваемого в нападении на посетителя кафе в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Из городской больницы в полицию сообщили о пациенте с тяжёлыми травмами головы и лица. 29-летний брянец рассказал, что накануне ночью в кафе в Советском районе он познакомился с мужчиной у барной стойки. Беседа переросла в словесный конфликт. Выяснять отношения они пошли на улицу. Там оппонент ударил потерпевшего в лицо . От удара тот упал, ударился головой и потерял сознание. Злоумышленник спешно покинул кафе.

Полицейские установили личность подозреваемого. 42-летний житель Карачевского района уже был судим за нанесение телесных повреждений. Мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.