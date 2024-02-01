Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже техники из съемной квартиры
Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже стиральной машине из съемной квартиры. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 48-летняя жительница Советского района Брянска. Из её квартиры пропала стиральная машина. Жилплощадь она сдавала малознакомой женщине. Собственница оценила технику в 21 тысячу рублей.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. 44-летняя жительница Брянска не раз уже была судима. Она разместила объявление о продаже техники в интернете. В тот же день покупатель купил стиральную машины за 5000 рублей.
Фигурантке предъявлено обвинение по статье «Кража».
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