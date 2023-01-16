Брянские полицейские задержали подозреваемую в ограблении пенсионерки

Стражи порядка в Новозыбкове задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в краже 75 тысяч рублей у пенсионерки. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 85-летняя жительница Новозыбкова. Она сообщила о краже 75 тысяч рубле из её квартиры.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что к ней в квартиру пришла девушка и представилась социальной работницей. Гостья хотела помочь оформить документы для получения бесплатных продуктов. После визита незнакомки потерпевшая и обнаружила пропажу своих сбережений.

Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю жительницу Новозыбковского района. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала.

Фигурантке предъявили обвинение. Ей грозит до шести лет колонии.