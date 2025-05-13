Брянские полицейские задержали подозреваемую в торговле наркотиками

Брянские полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт 150 граммов наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнюю жительницу Карачевского района. Её подозревают в торговле запрещенёнными веществами. Девушка делала «закладки» с наркотиками. При попытке забрать очередную партию она была задержана правоохранителями.

При личном досмотре у девушки полицейские нашли сверток с веществом и зип-пакеты. В её мобильном телефоне были координаты тайников. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 150 граммов синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Женщину суд заключил под стражу.