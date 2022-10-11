Брянские полицейские задержали подозреваемых в краже денег у 91-летней пенсионерки

Полицейские задержали трёх женщин, подозреваемых в хищении 50 тысяч рублей у 91-летней жительницы Бежицкого района.

Стражи порядка узнали, что домой к потерпевшей пришли две женщины. Они представились работниками поликлиники. Женщины интересовались здоровьем пенсионерки и записывали ее жалобы. В это время в квартиру приникла их сообщница. В спальне из кармана халата она нашла сбережения женщины – 50 тысяч рублей.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жительницы Жуковского района. Деньги пенсионерке они вернули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».