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Брянские полицейские задержали подозреваемых в краже денег у 91-летней пенсионерки

2022, 11 октября 08:36 Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемых в краже денег у 91-летней пенсионерки
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Полицейские задержали трёх женщин, подозреваемых в хищении 50 тысяч рублей у 91-летней жительницы Бежицкого района.

Стражи порядка узнали, что домой к потерпевшей пришли две женщины. Они представились работниками поликлиники. Женщины интересовались здоровьем пенсионерки и записывали ее жалобы. В это время в квартиру приникла их сообщница. В спальне из кармана халата она нашла сбережения женщины – 50 тысяч рублей.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жительницы Жуковского района. Деньги пенсионерке они вернули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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