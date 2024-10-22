Брянские полицейские задержали с поличным двух наркоторговцев

Брянские полицейские изъяли у двух наркоторговцев 60 граммов синтетического запрещённого вещества. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции в Советском районе Брянска с поличным задержали 22-летнего жителя Погарского района и его ровесница из Дятьковского района. Они приехали в областной центр для распространения наркотических веществ.

При личном досмотре у девушки полицейские изъяли более 60 граммов синтетического наркотика. В мобильных телефонах подозреваемых оказались координаты мест с уже сделанными тайниками. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли ещё 16 закладок с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей.