Брянские полицейские задержали жителя Смоленска с «солью»

Брянские полицейские задержали приезжего из Смоленской области мужчину с 30 граммами запрещенного вещества. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области задержали 39-летнего жителя Смоленской области. Мужчину подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Фигурант был в состоянии сильного наркотического опьянения. Но от прохождения освидетельствования отказался. За это на него составили протокол.

При досмотре полицейские изъяли у задержанного 19 свертков с порошком. Эксперты установили, что это – синтетические наркотики – соли. Вес «запрещёнки» составил более 30 граммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Фигурант находится под стражей.