Брянские пожарные 7 раз выезжали на тушение возгораний за сутки

Сегодня утром, 4 февраля, ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о семи возгораниях в регионе за сутки.

У жителя Смоленска украли телефон в кафе У жителя Смоленска украли его мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил пропажу телефона стоимостью 13 тысяч рублей во время распития спиртных напитков с двумя своими знакомыми в одном из кафе города. Подозреваемым оказался житель Смоленска 1973 года рождения пояснил, что отдыхал в кафе в компании с потерпевшим.

800 смолян вакцинировались от коронавируса В Смоленске продолжается вакцинация населения от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города. К 3 февраля первый компонент вакцины «Спутник V» получили 8506 человек. Почти 800 человек полностью завершили вакцинацию, получив первый и второй компонент вакцины. Вакцинация проходит во всех поликлиниках Смоленска.

Погрузка черных металлов в Смоленском регионе МЖД выросла в 2,2 раза к уровню прошлого года По оперативной информации, погрузка черных металлов в Смоленском регионе Московской железной дороги в январе 2021 года составила более 12 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза. Стоит отметить, что по сравнению с первым месяцем 2020 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: — лесных грузов – 5,5

Бесплатные консультации врачей-онкологов пройдут в железнодорожных поликлиниках Смоленска и Вязьмы 4 февраля в рамках акции «РЖД-Медицина» против онкологии» Железнодорожные поликлиники Смоленска и Вязьмы 4 февраля примут участие в общесетевой акции «РЖД-Медицина» против онкологии». В этот день любой желающий сможет получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти скрининг. Для этого необходимо заранее записаться на прием по телефону лечебного учреждения. Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака 4 февраля проводится Всемирный

Смоленские транспортные полицейские поздравили почётного ветерана МВД с днем рождения и Днем транспортной полиции России! Накануне празднования Дня транспортной полиции России и Дня защитника Отечества, руководство линейного отдела МВД России на станции Смоленск, совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку и соблюдая все необходимые меры санитарной безопасности, поздравили ветерана органов внутренних дел, подполковника милиции в отставке Василия Ивановича Кубанова с 82-летием, а также