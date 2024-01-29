Брянские пожарные спасли двух человек из горящего дома

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Карачевском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

28 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Согласие Карачевского района. На улице Северная загорелся частный жилой дом.

На происшествие прибыли три пожарно-спасательных расчета на автоцистернах. Они вывели из здания двух человек. С огнём пожарные справились за 40 минут.

Причину возгорания установят эксперты.