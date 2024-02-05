Брянские правоохранители изъяли карабин образца 1938 года
Брянские правоохранители изъяли у жителя Севска карабин образца 1938 года. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Оперативники уголовного розыска обнаружили в гараже 36-летнего жителя Севска предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием. Экспертиза подтвердила, что ствол со ствольной коробкой и спусковым крючком, затвором и магазином — это карабин образца 1938 года конструкции Мосина. В собранном виде оружие пригодно к стрельбе.
Владелец жилья рассказал, что откопал карабин летом 2016 года в поле около села Хинель. Он вычистил части оружия, смазал их маслом, завернул в ветошь и хранил как «коллекционный предмет».
Полицейские предъявили мужчине обвинение. Уголовное дело направлено в суд.
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