Брянские росгвардейцы изъяли 25 единиц оружия с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 по 12 января подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области проверили 233 владельца оружия. Правоохранители зафиксировали 13 нарушений правил оборота. 25 единиц оружия изъяли за нарушение сроков перерегистрации документов. На владельцев составили административные протоколы. Кроме того, брянцы сдали добровольно семь единиц оружия.