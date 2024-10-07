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Брянские самбисты привезли три награды из Карелии

2024, 07 октября 17:27 Происшествия
Брянские самбисты привезли три награды из Карелии
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Брянские самбисты завоевали три награды на турнире в Карелии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Лахденпохья республики Карелия прошли всероссийские соревнования по боевому самбо. Турнир посвящён памяти генерала-лейтенанта ФСБ Валентина Чуйкина.

Воспитанник брянской спортивной школы «Торпедо» Антон Мамонов стал серебряным призёром турнира. Также второе место занял Александр Горохов из спортшколы олимпийского резерва по борьбе.

Сборная Брянской области завоевала третье общекомандное место.

 

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