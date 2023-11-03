Брянские следователи направили в суд дело об убийстве 18-летней давности

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершенном в 2005 году в Дятьково. Об этом сообщили в региональном й прокуратуре.

Дятьковский суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм 25-летнему мужчине в 2005 году. В преступлении обвиняют жителя города Дятьково.

По версии следствия, вечером 24 сентября около дом по улице Ленина в городе Дятьково фигурант во время распития алкоголя в компании знакомых избил одного из приятелей. Потерпевший упал и получил травму головы. Спустя неделю он умер.

Значительный комплекс следственных и процессуальных действий потребовалось провести правоохранителям, чтобы предъявить обвинение обвиняемому. На это потребовалось 18 лет.