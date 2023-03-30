Брянские следователи присоединились к поискам подростка

Брянские следователи присоединились к поискам 14-летнего подростка из Дятьковского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи и следователи-криминалисты присоединились к поискам 14-летнего Олега Захарова. Житель посёлка Любохна Дятьковского района пропал по дороге домой от знакомых из деревни Березино по затопленным участкам местности при разливе реки Болва.

В поиске также участвуют сотрудники полиции, МЧС, добровольцы «Лиза Алерт» в Брянской области и жители.