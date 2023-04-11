Брянские следователи раскрыли убийство 30-летней давности

Брянские следователи направили в суд дело об убийстве 30-летней давности.

В региональном следственном комитете завершили расследование уголовного дела об убийстве возбуждено ещё по статье 103 Уголовного кодекса РСФСР. По версии следствия, в ночь с 29 на 30 марта 1993 года обвиняемый около ресторана в Советском районе Брянска поссорился с 23-летним посетителем. В оппонента он дважды выстрелил из пистолета. Потерпевший умер, а фигурант скрылся.

Мужчина долго находился в федеральном розыске и не попадал в поле зрения сотрудников полиции. Спустя немало времени правоохранители узнали местонахождение обвиняемого и собрали доказательства его причастности к преступлению.

Уголовное дело направлено в суд.