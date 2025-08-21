Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при получении субсидии на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. В преступлении обвиняют индивидуального предпринимателя из областного центра.

По версии правоохранителей, в ноябре 2023 года бизнесмен обратился в региональный департамент экономического развития за субсидией для открытия производства женской одежды в рамках нацпроекта. Он получил 500 тысяч рублей из регионального бюджета. Но проект предприниматель не реализовал, а деньги потратил.

Фигурант вернул всю сумму в бюджет. Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий.