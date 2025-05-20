Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при строительстве водозабора

Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве водозаборного сооружения по госконтракту. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники прокуратуры Брянской области выявили нарушения законодательства при исполнении государственного контракта. Так, в 2023 году коммерческая организация Смоленской области заключила договор с администрацией Почепского района Брянской области на строительство водозаборного сооружения в селе Дмитрово. Сумма контракта составила 9 млн рублей. При этом сотрудники надзорного ведомства выяснили, что подрядчик завысил стоимость выполненных работ и предъявил подтверждающие документы к оплате.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.