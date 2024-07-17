Брянские следователи возбудили дело о неправомерном доступе к учётной записи на «Госуслугах»

Брянские следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к учётной записи на «Госуслугах» и подделке документов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру Советского района обратилась жительница Брянска. В феврале-марте 2024 года сотрудники Управления Росреестра по Брянской области на основании полученных документов сняли с кадастрового учёта дом, находящийся в долевой собственности заявительницы, а также убрали запись о её праве на объект недвижимости. Но женщина в ведомство не обращалась и в заявлениях не расписывалась. Это подтвердило почерковедческое исследование.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что неустановленное лицо получило доступа к аккаунту заявительницы на сайте «Госуслуги». Правоохранители возбудили уголовные дела о неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации и подделке официального документа.