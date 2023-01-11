Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты
Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты почти на миллион рублей.
В прокуратуру города Клинцы пожаловались работники коммерческой организации по производству верхней одежды. 33 сотрудника не получили заработную плату за май прошлого год. Организация должна им более 980 тыс рублей.
По материалам прокурорской проверки региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства невыплаты зарплаты. Расследование контролирует прокуратура.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве