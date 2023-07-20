Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты на 155 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело по статье о невыплате заработной платы.

По версии следствия, с октября 2022 года по январь 2023 года руководство акционерного общества Брянска, специализирующеюся на бурении скважин и строительстве водозаборов, не выплачивали деньги сотруднику. Работнику предприятие задолжало 155 тысяч рублей.

Факт нарушения выявили в прокуратуре. Расследование продолжается.