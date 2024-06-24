Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты на 1,7 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на 1,7 млн рублей на предприятии в Дятьково. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство города Дятьково обратились с жалобой на невыплату зарплаты два работника предприятия, производящего кирпич и керамические изделия в деревне Березино Дятьковского района.

Прокурор района выехал на предприятие и пообщался с работниками. Оказалось, что в марте деньги не получили 44 сотрудника. Долг превысил 1,7 млн рублей. Руководитель фирмы потратил деньги на оплату услуг поставщиков и улучшение финансово-хозяйственной деятельности.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Правоохранители возбудили уголовное дело.