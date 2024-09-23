Брянские следователи возбудили дело о подделке медицинского заключения

Брянские следователи возбудили уголовное дело о подделке медицинского заключения при устройстве на работу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники брянской полиции выявили факт незаконного трудоустройства. Так, 29-летний мужчина при оформлении на работу в организацию предоставил поддельное заключение о прохождении медицинского осмотра. Обман вскрылся почти год спустя. Полицейским фигурант пояснил,что он не хотел тратить время на «хождение по врачам». Нужные справки он получил через знакомого.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».