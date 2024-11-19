Брянские следователи возбудили дело о покушении на убийство женщины

Подозреваемого в покушение на убийство женщины брянский суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное о покушении на убийство. В преступлении жителя деревни Стеклянная Радица Брянского района.

По версии следствия, днём 26 октября мужчина был в доме своей сестры по переулку Полевому. Там он поссорился со своей знакомой, которая была в гостях. Фигурант дважды ударил женщину ножом в грудь. С места происшествия он сбежал.

Потерпевшая выжила благодаря своевременной медпомощи.

Мужчина задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Суд заключил фигуранта по стражу. Он содержится в следственном изоляторе.