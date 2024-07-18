Брянские следователи возбудили дело о распространении порнографических изображений несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту распространения порнографических изображений несовершеннолетних в интернете. В преступлении подозревают 19-летнего и 20-летнего жителей посёлка Климово.

По версии следствия, с декабря 2023 года по июль 2024 года распространили ссылки для доступа в приватный канал в мессенджере с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Порнографические материалы также фигуранты отправили одному из пользователей, который их просмотрел.

У подозреваемых стражи порядка изъяли телефоны и компьютеры. Суд избрал им меры пресечения. Расследование продолжается.